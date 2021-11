Vico Equense, ancora incertezza per Giunta Aiello. Buonocore “Non andrò in Giunta, Presidenza del Consiglio? Devono votarmi”

Vico Equense ( Napoli ) . Ancora non si sa nulla della Giunta del neo sindaco Peppe Aiello, l’unica certezza sembra la Presidenza del Consiglio all’ex sindaco Andrea Buonocore “Di sicuro non sarò assessore , non so che farò, bisogna chiedere al nuovo sindaco. Presideza del Consiglio? Non lo so . E’ una carica elettiva, devono votarmi…” .

Lunedì prossimo, 8 novembre 2021, alle ore 15, nella sala delle Colonne, ci sarà la proclamazione dei Consiglieri comunali, e poi, entro una decina di giorni, il primo esame in aula per il sindaco e la sua maggioranza. In quell’occasione Aiello presterà giuramento, presenterà ufficialmente la Giunta ed esporrà il programma di governo.

I nodi da sciogliere sembrano essere legati a Gennaro Cinque, dell’UDC, con Fratelli d’ Italia. Cinque, come consigliere della Regione Campania, non potrà essere assessore, ancora non si sa chi vorrebbe . Bisognerà aspettare ancora qualche giorno .