Vico Equense: anche Peppe Aiello tra i contatti stretti di Gennaro Cinque, il sindaco in quarantena. Negli scorsi giorni il Consigliere Regionale ed ex Sindaco di Vico Equense, Gennaro Cinque, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha annunciato di essere risultato positivo al Covid. «Sono a contatto con tante persone tutti i giorni e per questo motivo, di routine, mi sottopongo periodicamente a tamponi antigenici di controllo. Ieri, sono risultato positivo sia al tampone rapido che a quello molecolare», aveva scritto, augurandosi di «non aver contagiato nessuno e di negativizzarmi al più presto».

Oltre a darne comunicazione sui social, il Consigliere regionale si è attivato per avvertire tutte le persone con le quali ha avuto contatti nei giorni immediatamente precedenti all’esito positivo del tampone effettuato.

Anche il neo Sindaco della città, Peppe Aiello, dopo essersi sottoposto ad un primo tampone perché tra gli stretti contatti di Cinque ed essere risultato negativo, è in quarantena.