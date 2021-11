Vico Equense, adesione al bando con la cultura per il miglioramento dei servizi culturali

Vico Equense. Il sindaco Peppe Aiello rende noto: «Il Comune di Vico Equense, anche quest’anno, ha partecipato per l’Antiquarium Silvio Italico, il Museo aperto Antonio Asturi e la Biblioteca Comunale G. B. Della Porta, al bando per il bonus una tantum per musei e biblioteche pubblicato dalla regione Campania. La misura prevede il sostegno per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi culturali erogati. Al fine di incrementare il Patrimonio librario della biblioteca comunale ci siamo candidati alla misura a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria campana attraverso le librerie di prossimità».