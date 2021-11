Viaggia sul treno dei Re di Napoli dalla Capitale borbonica alla Reggia!

Napoli – Domenica 21 novembre potrete tornare a viaggiare sui treni dei Re di Napoli. Dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta potrete rivivere l’esperienza del viaggio a bordo di un treno d’epoca composto da vetture #Centoporte degli anni 30. In appena 30 minuti, dal 21° secolo, verrete catapultati indietro nel tempo fino al 1752. Il treno parte da Napoli Centrale e arriva alla stazione di Caserta, proprio di fronte al viale di ingresso della magnifica Reggia. I biglietti potete acquistarli su http://www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service #Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate e vi daranno anche diritto ad un biglietto ridotto per la visita alla Reggia. L’iniziativa è della Fondazione FS italiane che custodisce e gestisce il grande Patrimonio storico delle Ferrovie italiane: costituita il 6 marzo 2013 riunisce sotto la sua tutela un parco di rotabili storici composto da oltre 400 mezzi di cui circa 200 operativi, i fondi archivistici e bibliotecari, i musei di Pietrarsa e Trieste Campo Marzio e le linee ferroviarie un tempo sospese, oggi recuperate ad una nuova vocazione turistica con il progetto «Binari senza Tempo». Un’attività ambiziosa resa possibile dall’incontro tra la Capogruppo FS italiane, RFI e Trenitalia, i tre Soci fondatori a cui si è aggiunto anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nel 2015 come “aderente istituzionale”. La Fondazione opera per valorizzare e consegnare integro alle generazioni future l’enorme Patrimonio storico e tecnico delle Ferrovie italiane, tassello significativo della storia nazionale. Suo scopo è testimoniare l’importanza dei treni come simbolo di progresso e unità nazionale e di stimolarne il recupero in chiave turistica, a vantaggio delle comunità e dei territori italiani.

Info Reggia Express https://www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/treni-storici/2021/11/21/reggia-express.html

Biglietti e Tariffe:

Tariffa unica A/R

Adulto €8,00

Ragazzo 4 – 12 anni: €4,00

È prevista la gratuità per i bambini 0 – 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

Il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali.