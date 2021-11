Vergogna a Minori danni per i botti per Santa Trofimena , è questo il modo giusto per festeggiarla? La Santa copatrona della Costiera amalfitana, insieme a Sant’Andrea di Amalfi, è festeggiata spesso con i botti, ma siamo sicuri che la Santa è d’accordo? Sicuramente non saranno d’accordo tutti i danneggiati, motorini e case , oltre ai pavimenti pubblici del Comune. Le foto sono di Alessio Pisani e Marinella Fusco . Speriamo che finisca questa pessima “tradizione”