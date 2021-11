Venezia: banchi a rotelle gettati. La Corte dei Conti apre un’inchiesta. Avevano sollevato perplessità e polemiche fin dalla proposta della loro introduzione, lo scorso anno, per garantire il distanziamento nelle aule tra gli alunni. Ora i banchi a rotelle tornano ad accendere gli animi dopo le immagini comparse sui social, che ne mostrano una serie buttata in un’imbarcazione a Venezia. Lo storico liceo scientifico cittadino Benedetti ha deciso di liberarsene, ritenendoli scomodi e difficili da usare, e affidandoli a una ditta locale specializzata nello smaltimento e nel riciclo dei rifiuti. “Le ho provate tutte, offrendoli anche gratis ad associazioni”, ha dichiarato la dirigente scolastica dell’istituto, Stefania Nociti.

Nel caso specifico, la situazione è piuttosto intricata: l’accordo per la consegna dei banchi fu preso da una dirigente diversa, i banchi non arrivarono in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, causando diversi disagi. Poi ci furono le perplessità sulla funzionalità e il rispetto delle norme antincendio. Ora, dopo mesi di inutilizzo, la decisione di smaltirli. Il consiglio della Municipalità del centro storico veneziano, colto di sorpresa, ha ribadito l’invito a contattarli per poter valutare un riutilizzo di queste strutture in altre realtà.

Ma intanto la polemica politica infuria. Il parlamentare veneziano della Lega, Alex Bazzaro, ha denunciato lo spreco di denaro pubblico, preannunciando un esposto alla Corte dei Conti, mentre l’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sui giornali ha ribadito come le modalità di acquisto e distribuzione di tali banchi nelle diverse scuole fu gestita localmente.

Nell’intrico di accuse e controaccuse, il procuratore della Corte dei Conti di Venezia, Paolo Evangelista, conferma di essersi già mosso, dopo quanto apparso nei mezzi d’informazione: sulla vicenda dei banchi del Benedetti è stata aperta un’istruttoria, ritenendo che tratti di evidente situazione di spreco di denaro pubblico. Non è l’unica istruttoria in corso, perché un’altra riguarda una vicenda analoga nel Padovano.

Ora verranno svolte le indagini per ricostruire tutto l’iter seguito per la fornitura che ha portato a sostenere un costo rivelatosi inutile e quindi alla fine un danno alle risorse finanziarie pubbliche.

