Valentino Rossi: bandiera a scacchi sulla sua immensa carriera

Oggi si chiude la straordinaria carriera nel mondo delle moto per Valentino Rossi! Il n 46 a Valencia ha tagliato per l’ultima volta il traguardo di fronte ai tanti sostenitori che erano lì per lui. Applausi, lacrime, festeggiamenti e messaggi da tutto il mondo sportivo e non al nove volte campione del mondo, al pilota delle mitiche derapate che da domani si concentrerà su una nuova vita: quella costituita dalle macchine e dalla nuova famiglia che sta formando insieme alla compagna Francesca. Uno straordinario messaggio arriva anche da Max Biaggi, suo “acerrimo nemico” degli anni passati che ha dichiarato: “Con Valentino Rossi si ritira anche una parte di me”.