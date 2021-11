Valentina Stella al teatro Cilea un successo pieno di emozioni

AL TEATRO CILEA DI NAPOLI

Riapertura a piena capienza con il concerto di Valentina Stella, visibilmente emozionata e felice di poter calcare di nuovo la scena di un Teatro importante come il Cilea, ha iniziato con i suoi enormi successi e cover come “Indifferentemente”, “Mente e cuore”, “Passione eterna mia” ed emozione a pelle quando ha cantato la canzone “Almeno tu nell’universo” come omaggio alla compianta diva Mia Martini. Sul palco i duetti col rapper Mr Hyde con cui Valentina ha inciso un brano in studio dal titolo: Si me chiamme amrore, e poi anche Vasame, duetto registrato col mitico Gigi D’Alessio.