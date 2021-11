Vaccino ai bambini anche Pfizer dice che non si ha uno studio sulla miocardite “La sicurezza a lungo termine del vaccino Covid-19 nei partecipanti da 5 a 12 anni di età sarà studiato in 5 studi di sicurezza post-autorizzazione, compreso uno studio di follow-up di 5 anni per valutare le sequele a lungo termine di miocardite/pericardite post-vaccinazione”, si legge nelle conclusioni generali sul rapporto rischio-beneficio dei vaccini pediatrici (5-11) . Premesso che in tutto il mondo si è dato l’ok per il vaccino ai bambini, i dubbi ci sono e non sono solo dei no vax Crisanti ha detto chiaramente che ci sono pochi dati, in effetti a vedere l’inchiesta di Report c’è da preoccuparsi, ma qui siamo di fronte a un virologo di quelli “normali” se vogliamo dire, come se riflettere e criticare sia anormale https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/vaccino-ai-bambini-il-prof-crisanti-prima-o-poi-i-bambini-si-dovranno-vaccinare-pero-lo-studio-su-26-11-2021-410940