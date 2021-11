Un’altra brutta sconfitta per il Sorrento Futsal. Nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato di serie C1, gli uomini di mister Breglia rimediano una brutta sconfitta contro il Cus Napoli con il risultato di 9-5. Momento difficile per i rossoneri, che nella precedente giornata pure persero malamente per 9-2 contro il Casagiove. A segno ieri Piantadosi con una tripletta, Cacace e Fierro.