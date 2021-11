Una scuola di musica pop a Vietri sul Mare: la proposta del sindaco. Una scuola di musica pop a Vietri sul Mare. E’ la proposta del sindaco Giovanni De Simone che emerge nel corso della presentazione del cd “Vietri in Pop”, completamente realizzato sul territorio, in occasione dell’evento che si è tenuto la scorsa estate. Alla presentazione hanno preso parte, oltre il primo cittadino, il maestro Luigi Avallone, direttore artistico delle manifestazioni vietresi e Loretta Martinez, organizzatrice dell’evento “Vietri in Pop” e figura consolidata in Italia e all’estero, sia come vocal coach che come talent scout. «Vietri sul Mare è considerata la città dei musici e della musica, per i tanti talenti che abbiamo sul territorio – spiega il sindaco De Simone – Oggi presentiamo un cd intitolato proprio a Vietri sul Mare ed un primo passo verso un progetto più ampio che guarda al futuro. Puntiamo ad una scuola di musica pop che potrà essere riferimento del Mezzogiorno, qualcosa di nuovo e innovativo che possa dare opportunità ai tanti ragazzi e musicisti». Il cd è già presente sulle piattaforme digitali, come spiega Loretta Martinez: «Una possibilità che ha dato l’amministrazione comunale di Vietri sul Mare ai tanti ragazzi che ne hanno preso parte. La scuola che vedrà corsi importanti e docenti autorevoli è una iniziativa bellissima e importante».

Tutta musica dal vivo, all’interno del Cd, accompagnata dai Marcina Band, come spiega, invece, il maestro Luigi Avallone: «Questo è solo l’inizio e ora andremo a sviluppare questo progetto della scuola. Per inizio dell’anno organizzeremo già degli stage proprio qui a Vietri sul Mare con Loretta Martinez e altri personaggi della musica pop».