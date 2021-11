Un nuovo Dottore tra i discendenti dei Minoresi nel Mondo. Auguri a Mattia De Rosa

Ai discendenti dei Minoresi nel Mondo si aggiunge un nuovo Dottore! Congratulazioni a Mattia De Rosa.

Gli orgogliosissimi genitori Gerardo De Rosa e Sonia Di Martino (Minoresi nel Mondo) – residenti in provincia di Novara – hanno presenziato, insieme alla loro secondogenita Angelica, alla discussione della tesi di laurea tenutasi venerdì 19 Ottobre presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara.

La Tesi dal titolo “Sviluppo di una metodica multiparametrica di dosaggio del tripofano e dei suoi metaboliti in ambito clinico” è stata discussa con padronanza dell’argomento dal candidato Mattia, che difatto è stato proclamato “Dottore in tecniche di laboratorio biomedico” con voto 110 e lode.

Con l’augurio che questo sia solo il primo di tanti successi nella sua carriera e nella sua vita, applaudiamo e ci congratuliamo con Mattia e chi lo ha supportato in questa “impresa”.