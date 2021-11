UFFICIALE – Inter-Napoli, arbitra Valeri.

L’AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare valide per la 13ª giornata di Serie A. Sarà Valeri a dirigere Inter-Napoli. Al Var invece ci sarà Aureliano: ecco la sestina completa. Un solo incontro in carriera con Inter-Napoli, per Valeri: il match a San Siro del 28 luglio 2020, conclusosi con una vittoria per 2-0 della squadra di Antonio Conte. In totale sono diciassette le vittorie ottenute dal Napoli con la sua direzione, tre le sconfitte e sei i pareggi conquistati.

Inter – Napoli: Valeri

Giallatini – Preti

IV: Marchetti

VAR: Aureliano

AVAR: Longo