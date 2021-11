Treno della Circumvesuviana bloccato per 45 minuti nella galleria tra Seiano e Meta

Nella giornata di oggi un treno della Circumvesuviana è rimasto bloccato per 45 minuti nella galleria tra la stazione di Meta e quella di Seiano. Si trattava del 1148, con partenza da Sorrento alle ore 14.48. Il mezzo è rimasto completamente al buio, una circostanza che ha amplificato a dismisura il senso di soffocamento e di tensione tra i passeggeri che, dopo i primi minuti, hanno cominciato a dare segni di insofferenza capendo che il guasto era sicuramente importante e che sarebbero rimasti in quella spiacevole situazione a lungo. L’episodio è stata riportato dalla pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” con la foto che abbiamo riportato e che fa capire la situazione in cui i passeggeri si sono trovati. C’è stato, fortunatamente, chi è riuscito a mantenere la calma ed ha cercato di tranquillizzare chi invece era nel panico totale. Dopo una lunga attesa il locomotore di coda è tornato indietro nella stazione di Meta, e lì sono stati fatti scendere i viaggiatori in attesa del convoglio successivo.