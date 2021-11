Trekking sui Monti Lattari in abiti di fine Ottocento sulle orme di Fortunato. Ne parla Lara Adinofi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Un orologio da taschino, un bastone da passeggio, una lampada ad olio e gli abiti di fine ottocento. Benvenuti sulle tracce di Giustino Fortunato, in un viaggio nel tempo intrapreso dopo 150 anni da quando un uomo coraggioso e visionario iniziò la prima traversata dei Monti Lattari. E proprio per riassaporare gli odori, le sensazioni, l’ebrezza del sentiero Cai che si apre sulla Divina Costiera, un manipolo di amici tra cui Giovanni Petrolini, Paolo Casaburi, Daniele Erra e Angelo Sorrentino hanno ripercorso, per il terzo anno consecutivo, l’Alta Via dei Lattari 1876, in una tre giorni da Cava de’ Tirreni a Punta Campanella immortalati dalle foto di Angelo Tortorella che li riprendeva anche con il drone e dagli scatti di Alfonso Maria Salsano. Con un totale di diciannove persone ha così preso il via un’avventura iniziata dal villaggio di Passiano per concludersi su un tramonto da togliere il fiato. In quel punto in cui, come ricordava Gustino, «a tre miglia in linea retta, contornavasi tutta, deserta e fantastica, la Capri tiberiana».

Tutto è avvenuto seguendo la scansione temporale del meridionalista che concluse la rotta montana proprio nell’ottobre del 1877 nonostante avesse già tentato, invano, l’impresa nel 76. L’esplorazione cominciata dagli scritti di Fortunato è stata impreziosita da una visita a villa Cardinale, perché Giustino Fortunato giunse a Cava su invito del duca di Cardinale, a cui aveva confidato il suo progetto. «Siamo partiti da Cava de’ Tirreni in abiti storici sottolinea Giovanni Petrolini – La destinazione finale era Punta Campanella, dove tocchi Capri con un dito. Ognuno aveva una storia da raccontare ed un allenamento diverso. Insieme abbiamo percorso 80km per documentare le gioie, le sofferenze, le emozioni e le lacrime di tutti. Anche noi siamo arrivati a destinazione. Anche noi abbiamo sofferto. Abbiamo scelto di essere felici, di sudarci le nostre conquiste. Abbiamo riscoperto luoghi e valori da preservare».

Animati dalla stessa passione pura per la montagna, i nostri eroi hanno suddiviso l’escursione analogamente a Giustino. Il primo giorno hanno percorso il tratto Cava Agerola quindi Agerola fino a Colli Fontanelle ed infine da Colli Fontanelle a Punta Campanella fermandosi con soste obbligate, come da programma, ogni sera in un bed and breakfast diverso. «Passeggiando aggiunge Giovanni si riconoscono i luoghi descritti da Giustino Fortunato. Nel 1877 in pochi raggiungevano queste cime, il mondo era ancora da scoprire. Per quest’edizione ci ha accompagnati un caro amico che ha affrontato un anno difficile. Il nostro è stato un sogno incredibile che si è avverato».