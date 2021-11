Tramonti: torna “Magie al Convento” con i mercatini di Natale e le attrazioni per i bambini. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia da Covid -19 che ha spostato la manifestazione online, torna a Tramonti “Magie al Convento”.

I tradizionali mercatini di Natale con attrazioni per i bambini saranno allestiti l’11 ed il 12 dicembre dalle 11.00 alle 22.00 al Convento S. Francesco in Polvica. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco Tramonti, con l’intento di far respirare e vivere l’aria del Natale a grandi e piccini.

Oltre ai mercatini di Natale ci sarà tanta animazione per i bambini con Giuseppe Novi, dalle 16.00 in poi. E poi tanti canti di Natale, spettacoli teatrali a cura di Associazione Tramonti Nuovi Orizzonti Associazione La Fenice Intra Montes e tante sorprese.

Una bellissima iniziativa che coinvolgerà grandi e piccini per passare un fine settimana all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Questo sarà solo il primo di una lunga serie di eventi che animeranno il periodo natalizio a Tramonti.

Lo scorso anno l’evento si spostò online a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Anche in quel caso la Pro Loco Tramonti non si arrese e organizzò l’evento online. Sfruttando le potenzialità dei social, infatti, gli artigiani proposero i propri prodotti da consegnare e spedire a chi ne ha fatto richiesta. Gli utenti hanno dovuto semplicemente visitare il gruppo Facebook “Magie di Natale – Mercatini on line” e dare libero sfogo alla fantasia.

Quest’anno, finalmente, l’evento potrà essere rivissuto a pieno e in presenza per merito dell’impegno della Pro Loco Tramonti che non si è arresa nemmeno in un grande momento di difficoltà che la Costa d’Amalfi ed il mondo intero hanno affrontato.

La magia del Natale torna così a Tramonti con mercatini, spettacoli e tanto divertimento. Ricordiamo che per accedere ai mercatini è necessario esibire il Green Pass e che il costo di accesso per gli adulti è di 2 euro mentre è gratuito per i bambini fino a 13 anni.

Per tutte le ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook della Pro loco Tramonti o inviare un messaggio whatsapp al numero 3500800855.