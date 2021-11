Tramonti, presentazione dello Sportello Unico Edilizia Digitale Italiano

Tramonti, costiera amalfitana. Giovedì 2 dicembre, alle ore 17.00, presso la Sala consiliare del Comune, si presenta lo Sportello Unico Edilizia Digitale Italiano, che consentirà al cittadino di seguire passo passo la propria pratica online connettendosi al portale tramite le proprie credenziali, razionalizzando così le procedure sia per il committente che per l’ufficio tecnico comunale.

Lo sportello è rivolto a tutti i cittadini che nell’ambito del territorio comunale hanno intenzione di realizzare un intervento edilizio e ha tutte le funzioni che sono esplicitamente richiamate dal DPR 6 giugno 2001 n. 380.

Esso è stato istituito con l’intento del legislatore di creare un unico canale di interfaccia tra amministrazione pubblica e cittadino, nel caso di intervento edilizio, non dovendo occuparsi quest’ultimo di dovere presentare varie istanze in vari uffici competenti per territorio o per determinati aspetti (ad. es. paesaggistico-ambientali).

In particolare, il S.U.E. riceve le istanze a firma del committente proprietario o avente diritto sull’immobile e rilascia il provvedimento conseguente ove previsto; ove occorra, sulla scorta della documentazione presentata dal privato interroga le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio, ad esempio, per pareri e autorizzazioni.