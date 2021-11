Tramonti: le modalità di conferimento rifiuti ai non residenti che possiedono casa. Il sindaco di Tramonti, in Costiera Amalfitana, Domenico Amatruda ha informato che: “Sono pervenute delle giuste e importanti segnalazioni di persone non residenti e di possessori a vario titolo di seconde case sul territorio del nostro comune in merito alle modalità, finora non disciplinate, di conferimento dei rifiuti prodotti nei giorni precedenti la partenza o di fine utilizzo per vario titolo delle abitazioni.

Per quanto sopra si ritiene opportuno fornire di seguito le indicazioni operative alle quali attenersi scrupolosamente:

– I rifiuti vanno correttamente separati e conferiti all’interno delle buste con codice a barre fornite da codesto Ente;

– Prima di partire o lasciare l’abitazione utilizzata occasionalmente contattare l’operatore di zona della società incaricata del Servizio per concordare le modalità di conferimento.

Per le abitazioni delle frazioni di Campinola – Corsano – Ponte – l’operatore è il sig. Rossi Maurizio utenza telefonica n. 3333373256.

Per le abitazioni delle frazioni di Capitignano – Cesarano – Pietre – l’operatore è il sig. Amatruda Domenico utenza telefonica n. 3491626588.

Per le abitazioni delle frazioni di Figlino – Gete – Novella – Paterno Sant’Arcangelo – Paterno Sant’Elia – Polvica – Pucara – gli operatori sono il sig. Amato Pietro utenza telefonica n. 3395073705 e il sig. Giordano Gabriele utenza telefonica n. 3205629165″.