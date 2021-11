Tramonti: lavori in Via Raimondo Orsini, il 30 novembre traffico deviato lungo la Variante Polvica. Tramite un avviso pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Tramonti, in Costiera Amalfitana, l’amministrazione ha informato che a causa di lavori, il giorno 30 novembre 2021, dalle ore 7.30 alle 17.30, è stato disposto il divieto di transito veicolare sulla S.P. 141, nel tratto di strada che conduce dalla “variante Polvica” a piazza Treviso (altezza Municipio di Polvica). Pertanto il traffico veicolare sarà deviato lungo la “variante Polvica”.