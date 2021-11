Tramonti, la rivendita “Miccio Auto”: «Noi completamente estranei alle pratiche illecite»

Tramonti, costiera amalfitana. Relativamente alla notizia di cronaca riguardante la truffa nel salernitano delle auto usate rivendute con i chilometri scalati, arriva la precisazione della “Miccio Auto” di Tramonti, in costiera amalfitana: «Noi completamente estranei alle pratiche illecite. Sono più di 40 anni che la nostra attività di vendita auto è gestita con professionalità e garanzia per i nostri clienti. Per lo più diamo sicurezza e soprattutto garanzia con officina meccanica in sede».