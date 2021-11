Tramonti, installati due nuovi defibrillatori semiautomatici sul territorio comunale

Tramonti. Il Comune rende noto che «sono a disposizione della cittadinanza due nuovi defibrillatori semiautomatici “Heartsine Samaritano PAD 350P”. Si trovano all’entrata delle due farmacie del territorio, Campitiello e Pelo, che ringraziamo per l’iniziativa. Il defibrillatore in questione è stato progettato in modo che chiunque, dal professionista dell’emergenza al soccorritore formato, possa salvare una persona colpita da arresto cardiaco. Negli anni passati, ricordiamo, dall’Amministrazione comunale sono stati installati diversi defibrillatori sul territorio: uno si trova all’interno della casa comunale, gli altri nelle strutture sportive comunali, al cui utilizzo gli istruttori sono stati preparati con un corso BLSD».