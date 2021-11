Tramonti ed Agerola in festa per la nascita della piccola Rosa Caso

Le città di Tramonti e di Agerola in festa per la nascita della piccola Rosa, venuta alla luce poco dopo la mezzanotte di oggi nella Clinica Maria Rosaria di Pompei per la felicità del papà Venturino Caso e della mamma Rosaria Ruocco. Ad attenderla con amore anche il fratellino Nicola che non vede l’ora di poterla coccolare.

Formuliamo i migliori auguri a Venturino e Rosaria per il lieto evento ed alla piccola Rosa auguriamo un futuro ricco di amore e felicità.