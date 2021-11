Tramonti, domenica 7 novembre funzioni religiose per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Tramonti. Domenica 7 settembre funzioni religiose a Polvica ed a Gete per onorare i caduti in guerra, con la partecipazione di Autorità Civili e Militari.

Alle ore 10.00, presso la Chiesa San Michele Arcangelo di Gete, la celebrazione della Santa Messa. ORE 17.00, la funzione con la benedizione delle lapidi e la deposizione della corona d’alloro ai Caduti di Gete e Ponte della I^ e II^ Guerra Mondiale. Inoltre, ricorderemo il nostro caro Raffaele Fierro (detto Lello) di Gete che perse la vita per salvare quella di un’altra, tra le fiamme di quel 6 marzo 1994 a Nocera Inferiore: Gete lo annovera e lo ricorda nella schiera dei suoi valorosi Eroi.

Alle ore 12.00, presso il Convento San Francesco di Polvica, la funzione con la benedizione delle lapidi e la deposizione della corona d’alloro ai Caduti della I^ e II^ Guerra Mondiale (1914 – 1918 // 1939 – 1945). Seguirà un momento anche in Piazza Nassirya in ricordo di coloro che hanno perso la vita in Iraq nel tragico attentato del 12 novembre 2003, che ha visto coinvolti militari e civili.

La cittadinanza è invitata a partecipare.