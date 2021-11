Trail delle Ferriere ad Amalfi una festa dello sport, vince Giovanni Ruocco

Oggi primo novembre 2021 Ognissanti a Amalfi c’è stata una festa dello sport vero e genuino, a contatto con la natura. . E’ stato un successo il “Trail delle Ferriere” post Covid ad Amalfi, la gara podistica promossa dalla Asd Aequa Trail Running in collaborazione con la Amalfi Coast Sports & More e con il patrocino del Comune di Amalfi.

l’Antica Repubblica Marinara capoluogo della Costiera amalfitana diventa di nuovo il teatro di una sana competizione di corsa in montagna e su sentieri sterrati che, complice l’ambiente naturale unico nel quale si svolge, ogni anno raccoglie centinaia di sportivi.o.

La gara prende il nome da uno dei punti più suggestivi e caratteristici che attraversa: la Valle delle Ferriere, un gioiello naturalistico nascosto che tra le cascate del rio Canneto e i resti degli antichi mulini offre passaggi di rara bellezza, al confine con Scala a pochi passi da Ravello ed Agerola la Svizzera della Campania nel cuore dei Monti Lattari .

La competizione si articola su un percorso di 16 km con un dislivello complessivo di 1049 metri, tra sentieri e scale, salite e discese ripide, su per le creste dei Monti Lattari, con i loro paesaggi mozzafiato. Il valore tecnico di questo trail è dato dalla varietà del terreno di gara, tra scalinate scoscese in salita o in discesa, sentieri montani sterrati ripidi, tratti su strada, ai quali il runner deve adeguare la sua scalata dinamica per compiere il percorso ed arrivare al traguardo sulla spiaggia di Marina Grande.

Ad assistere i corridori con grande prossionalità i volontari della Millenium P.A.

I primi dieci

1 RUOCCO GIOVANNI 414 1:30:48 M30 TRM TEAM 1987

2 MARESCA MARIO 400 1:30:49 M20 TORNADO 1992

3 TOLINO GIOVANNI 510 1:35:24 M50 ASD DAUNIA RUNNING SAN

SEVERO

1969

4 MANSI LEONARDO 503 1:36:4 M50 AMALFI COAST SPORT E MARE 1970

5 AMENDOLA CARMINE 427 1:36:35 M35 AMALFI COAST SPORT E MARE 1984

6 D URSO NICOLA 423 1:37:56 M35 AS AEQUA ATRAIL RUNNING 1985

7 CAMERA PIETRO 442 1:38:24 M40 ASD AMALFI COAST SPORT E

MORE

1981

8 GENTILE GIUSEPPE 399 1:40:12 M20 TEAM TORNATO 1993

9 VOLPE MICHELE 499 1:40:21 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1971

10 RUOCCO VINCENZO 431 1:41:9 M35 TEAM ANIMA TRAIL 1984

