Tragedia sull’isola di Capri, il 38enne Gianpaolo Vespoli trovato senza vita

L’isola di Capri sotto shock per l’improvvisa morte del 38enne Gianpaolo Vespoli. Ad accorgersi del suo corpo senza vita alcune cittadini che – come riporta “CapriNews” – hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti in pochissimo tempo i carabinieri e l’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, causato forse da un infarto fulminante.

Gianpaolo era conosciuto e benvoluto da tutti i capresi. Era cresciuto a Marina Grande ed il suo lavoro in mare era diventato anche la sua grande passione. Sempre sorridente e cordiale con tutti, con un’innata gentilezza ed educazione.

Capri perde un ragazzo perbene e tutta la comunità si stringe al dolore dei familiari per questa tragedia che li ha colpiti. Tantissimi i messaggi sui social da parte degli amici che lo ricordano con affetto e che ancora non riescono a credere alla terribile notizia.

Anche noi della redazione di Positanonews esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari ed agli amici di Gianpaolo in questo momento di immenso dolore.