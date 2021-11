Tragedia sulla S.S 163, scontro con bus della SITA, muore centauro di Battipaglia

Le vittime sulla strada aumentano in Costa d’ Amalfi , chi ha chiamato la nostra Statale, la Statale della morte non sbaglia tanto . Purtroppo si registra ancora un incidente mortale in Costiera Amalfitana. A perdere la vita è un 31enne di Battipaglia che, verso le 16.00 di oggi, mentre percorreva la strada che da Maiori conduce a Salerno alla guida della proprio motocicletta, superato da poco Capo d’Orso si è scontrato violentemente con un autobus della Sita che sopraggiungeva dall’opposta direzione di marcia. Il centauro, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato dalla moto finendo sotto il bus.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco per poter liberare il 31enne rimasto praticamente incastrato sotto il pesante mezzo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare e quando i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarlo, dopo circa 40 minuti, l’uomo era già privo di vita. Traffico bloccato da e per Cetara . Si attende il magistrato da Salerno per i rilievi del caso.