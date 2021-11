Tragedia a Castellammare, muore bimbo di cinque mesi per bronchiolite

Castellammare di Stabia ( Napoli ) È morto a cinque mesi perché il virus gli ha tolto il respiro. Il neonato, ricoverato nel reparto di pediatria del San Leonardo di Castellammare, non ce l’ha fatta. Era stato portato in ospedale per una bronchiolite. Questa mattina il peggioramento delle sue condizioni di salute. Il tentativo disperato di salvarlo portandolo in sala operatoria. L’equipe di pediatria ha chiesto il supporto dei colleghi di neonatologia, ma purtroppo il cuore del bimbo ha smesso di battere. Disperata la famiglia dei Monti Lattari. Aperta un’inchiesta, sul caso lavorano i carabinieri diretti dal capitano Carlo Venturini. Disposta l’autopsia per verificare le cause della terribile tragedia che ha determinato dolore e angoscia in tutto l’ospedale.