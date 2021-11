Tra i protagonisti di “Master Pizza Champion” in onda su Sky anche Paolo Moccia, originario di Tramonti

Molto seguito il programma “Master Pizza Champion”, il contest in onda su Sky al canale 937 e che vede la partecipazione dei più bravi pizzaioli provenienti da tutta Italia. Ed anche la costiera amalfitana e ben rappresentata con Paolo Moccia, originario di Tramonti, pizzaiolo del ristorante “Pizzeria Da Orlando” a Scandiano, in provincia di Reggio-Emilia. Moccia, insieme alla sua numerosa famiglia. emigrò nel marzo 1980 da Tramonti alla città di Verona.Grazie al suo talento è riuscito a passare le tappe di selezione e aggiudicarsi un posto come finalista nella competizione insieme ad altri 9 pizzaioli. Oltre all’amore e la passione che Paolo Moccia mette nel suo lavoro, c’è anche la scelta di ingredienti e farine di alta qualità. Paolo utilizza prodotti emiliani, ma non rinnega le sue radici, infatti tra le sue preferenze ci sono anche ingredienti tipici del sud Italia. Si potrebbe dire che è diventato quasi un “veterano” del programma, in quanto questo è il suo terzo “Master Pizza Champion”, al quale è sempre più entusiasta di partecipare.

Oltre a farina, olio, mozzarella e pomodori, l’altro ingrediente fondamentale del suo successo è “essere se stesso”. Questo è quello che Paolo Moccia definisce la sua strategia vincente. In un contest in cui tutti hanno l’ambizione di vincere, lui si accontenta di arrivare secondo. Da questo dettaglio traspare la sua umiltà e la sua modestia. Per lui l’importante è partecipare ed apprendere il più possibile da questa esperienza unica.