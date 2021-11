Torre del Greco, niente luminarie soldi dati alle famiglie

Niente luci di Natale a Torre del Greco dove il Comune decide di donare alle famiglie in difficoltà i fondi destinati all’evento natalizio. La gara per le luminarie, infatti, è andata deserta,. Non si è fatto in tempo a bandire in tempo una nuova procedura per illuminare le strade a Natale.

E così, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba ha deciso di incrementare il fondo in favore delle famiglie in difficoltà della città, prevedendo la non accensione delle luci anche in un momento di incertezza legato al ritorno del Covid.