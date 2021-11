Torre Annunziata, grave perdita nel mondo della scuola. Improvvisamente viene a mancare il preside Benito Capossela

Torre Annunziata. In lutto il mondo della scuola per la scomparsa del preside Benito Capossela. Il ricordo sul web dell’amica ed insegnante Maria Rosaria Faiella:

Caro preside, il tempo insieme non è stato tantissimo, ma abbiamo lottato fianco a fianco per quello in cui credevamo, lei da Dirigente, io da sua collaboratrice…in un contesto terribile, in un momento in cui nella scuola le forze dell’ordine erano di casa, ma non abbiamo mollato fino a quando non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Le sarò eternamente grata per quanto mi ha insegnato…r.i.p.