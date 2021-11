Torna l’incubo Covid nel Salernitano

Il bianco non è a rischio. I nuovi picchi preoccupano ma, almeno per un po’ di tempo, non ci sarà alcun rischio di nuove restrizioni e di una “cancellazione” della zona bianca per la Campania. I valori degli indicatori utilizzati dal Governo per definire la mappa dei “colori” delle Regioni, infatti, restano ancora molto al di sotto delle soglie limite: nelle strutture sanitarie del territorio che va da Sessa Aurunca a Sapri, infatti, sono occupati il 4% dei posti letto di terapia intensiva Covid (il limite governativo è impostato al 10%) e il 7% degli spazi delle degenze ordinarie per gli infetti (soglia fissata al 15%). Anche con un forte aumento dei casi come quello accertato nelle ultime due settimane, è davvero improbabile che ci sia un così forte picco di ricoveri ospedalieritale da rendere saturi i reparti e le “trincee del virus”. Sarebbe stata ben diversa, invece, la situazione nel caso in cui le valutazioni si sarebbero ancora basate sull’incidenza del virus ogni 100mila residenti: con quel tipo di valutazione, infatti, per la Campania sarebbe scattata la “zona gialla” visto che nell’ultima settimana, ogni 100mila residenti, si sono accertati 55 contagi, cinque in più della soglia limite di 50 utilizzata in passato per restare in bianco.