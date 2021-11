Terza dose vaccini Covid ecco il calendario al Costa d’Amalfi con gli aggiornamenti

Terza dose vaccini Covid ecco il calendario al Costa d’Amalfi. All’ospedale della Costiera amalfitana a Castiglione di Ravello. Il delegato Andrea Reale aggiorna le informazioni al proposito Per ottenere la nuova dose di vaccino non è necessaria la prenotazione e nemmeno la registrazione sulla piattaforma online della Regione Campania: il cittadino può semplicemente presentarsi all’hub vaccinale (o dal medico di medicina generale o al distretto sanitario) con la tessera sanitaria, dalla quale verranno ricavati i dati della precedente somministrazione; unico requisito, che siano trascorsi almeno 5 mesi dalla precedente inoculazione (anche pochi giorni in meno comportano l’impossibilità di procedere).

Non fa differenza il farmaco precedentemente utilizzato (AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Johnson) e non sono previsti distinguo per fasce di età o per professione o per Comune di residenza (non ci sono limitazioni per chi arriva da altre aree della Campania); unico paletto riguarda la fascia tra i 12 e i 18 anni, per la quale non è ancora arrivata l’autorizzazione dell’Aifa. Nei magazzini ci sono dosi a sufficienza di Pfizer, quello che verrà maggiormente utilizzato, e di Moderna, che verrà invece somministrato come booster di “mezza dose”.