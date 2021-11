Terremoto in provincia di Salerno , sentito fino a Positano e a Piano di Sorrento. Il terremoto è stato sentito alle 5 in Via Bagnulo e Via Cassano , moto ondulatorio. La terra è tornata di nuovo a tremare nel Cilento. Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata, questa notte, con epicentro il mare di Pollica, ad una profondità di circa 10 chilometri. Il movimento tellurico è stato breve ma è stato comunque avvertito dalla popolazione chiaramente intorno alle 5. Non sono segnalati danni a cose o persone.