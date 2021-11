Termina a reti bianche tra Nola e Sorrento

All’undicesima giornata di campionato di serie D il Sorrento è andato in trasferta a Nola, dove ha rimediato un pareggio a reti bianche. Partita sostanzialmente equilibrata con i padroni di casa che provano l’assedio per i primi 15 minuti, prima con Ruggiero poi con D’Angelo. Al 17′ si fanno vedere i rossoneri con Iadaresta che non concretizza e 2 volte con Mezavilla che trova l’opposizione della retroguardia bianconera. La ripresa riparte al contrario: gli ospiti hanno le prime occasioni con Gargiulo e La Monica, mentre il Nola si fa vedere al 66′ con D’Orsi. Da allora il match è tutto costiero ma la sfortuna vuole che la palla non entra e che, quando entra, l’arbitro annulla il gol per fuorigioco. Termina dunque 0-0 tra Nola e Sorrento con qualche perplessità si questi ultimi per la rete annullata a Mezavilla.