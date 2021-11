Avanti per tutto il primo tempo grazie ad una rete di Fierro, il portiere avversario impedisce alla squadra rossonera di prendere il largo. Secondo tempo in penombra: i padroni di casa subiscono la rete del pari per poi passare di nuovo in avanti ancora con Fierro. Protagonisti su entrambi i fronti gli estremi difensori ma la beffa arriva nel finale. Pareggio tanto amaro.