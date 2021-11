Temporale notturno, danni alla darsena ad Amalfi, pietrame sulla Ravello Chiunzi e da Positano a Piano di Sorrento. Il buon giorno in Costiera amalfitana dopo la pioggia intensa è sempre un resoconto dei danni idrogeologici subiti. Amalfi e Atrani c’è sempre paura, per il mare , che ha invaso e danneggiato la Darsena, che era già danneggiata, e per il Dragone. Sulla Ravello Chiunzi, la strada della provincia di Salerno chiusa oramai ufficialmente da tempo immemore, pietre e fango sono la routine. Attenzione a Positano sulla S.S. 163 Amalfitana, pietrame dalla Garitta fino a Tordigliano per la strada che porta a Piano di Sorrento e alla Penisola sorrentina, attenzione sempre al semaforo.