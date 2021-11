SUPERCATSHOW 2021: La Ventunesima Mostra Felina Internazionale a Roma il 20 – 21 Novembre 2021

In concorso gli esemplari più belli ed eleganti. Persiani, esotici, siberiani, kurial bobtail delle isole russe, kuril, abissini e mainecoon, ma anche seychellois, una nuova razza siamese bicolore, i nudi peterbold e i don sphinx, certosini, blu di russia, i norvegesi delle foreste, i turchi van, i bengal.

Si svolge in un Villaggio Commerciale di 11mila mq, con 2 palchi, uno per le gare di bellezza e uno per conoscere meglio razze e gatti in concorso. Stand e corner informativi, seminari di approfondimento, incontri con gli specialisti di settore, spazio bimbi con animatori e tanti nuovi giochi, un’intera area dedicata all’arte felina con mostre, iniziative e largo spazio alla cultura a partire da libri e stampa specializzata. Una intera sezione dedicata ai gatti in attesa di adozione e approfondimenti sulla pet therapy, come punto di partenza per analizzare e migliorare la nostra vita.

Articolo scritto da Beta per Positanonews