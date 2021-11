Superbonus 110%, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge contro le frodi edilizie .

Supporto Tecnico Ing. Marco Caccaviello – Sorrento

In vigore da oggi il provvedimento che reca misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi che in un anno ammonterebbero già a 850 milioni di euro. Per il Governo bisogna evitare che i bonus edilizi perdano credibilità e dimostrare che i soldi sono spesi bene. Il ruolo fondamentale dell’Agenzia delle Entrate. (s.c.)



La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 contro le frodi sugli incentivi alle ristrutturazioni edilizie, tra cui il Superbonus 110%. Il provvedimento, il cui testo è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mira a contrastare gli abusi sulla cessione dei crediti, che in meno di un anno ammonterebbero già a 850 milioni di euro.

Perentorio il Capo del Governo, Mario Draghi che in chiusura della cabina di regia ha dichiarato: “dobbiamo preservare la fiducia collettiva nella spesa pubblica e dimostrare che i soldi sono spesi bene”. Sebbene sia stati sollevati dei dubbi,da parte del capo delegazione del M5S, Stefano Patuanelli, sull’impatto di alcune misure inserite nel testo e quindi la possibilità di trasformare il decreto in un emendamento parlamentare, il Presidente del Consiglio ha tirato dritto sulla scelta del decreto per garantire specifiche norme anti-frode. Circa le obiezioni di chi chiedeva meno controlli sul Superbonus per non appesantire la misura, Draghi è stato inflessibile ed ha dichiarato : “Bisogna evitare che i bonus edilizi perdano credibilità come accadde negli anni Settanta agli aiuti allo sviluppo”. Per evitare una lievitazione anomala delle fatture in virtù degli sconti fiscali saranno previsti dei listini di riferimento con prezzi fissati.

Nello specifico il decreto è costituito da cinque articoli: art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi; art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi; art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate; art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria; art. 5 – Entrata in vigore.

Il contrasto alle frodi – Il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%.

Congruità dei prezzi – Nell’articolo 1, inserito un riferimento a valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso e, quindi, entro una data ancora da stabilire.

Visto di conformità esteso – L’ allegato il comma 1 dell’articolo 1 modifica il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare:

la lettera a), interviene sull’articolo 119, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura; – la lettera b), interviene sull’articolo 121, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%).

Comunicazione telematica per Cessione del Credito e Sconto in fattura. – Gli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione o del credito d’imposta, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall’articolo 121). Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le successive cessioni sono previsti l’invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione. Ciò premesso, con l’articolo 2 del provvedimento viene introdotto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 un nuovo articolo 122-bis rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi” e, con le previsioni contenute nei commi 1 e 2 del citato nuovo articolo 122-bis, l’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.

Attuazione demandata a provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate – L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.Le nuove disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all’entrata in vigore della norma.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

La disposizione di cui all’articolo 3 del provvedimento ha lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace, l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 3. La mancata individuazione dell’atto impositivo da adottare per recuperare gli importi dovuti comporta difficoltà, sia interpretative che operative, nell’attuare modalità di recupero di tali imposte, tributi, importi e contributi, delle relative sanzioni e degli interessi. Ai commi 1 e 2 si dispone, per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia delle entrate, l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi del comma 6). – Il comma 3, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevede un termine di decadenza (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) ancorato al momento della commissione della violazione; nello stesso comma viene fatto comunque salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente speciale di riferimento. – Nel comma 4 viene specificato che l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi viene effettuata contestualmente al recupero degli importi. – Il comma 5 attribuisce la competenza all’attività di accertamento all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale specificando che, qualora questa non sia determinabile, la stessa è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia da individuarsi con provvedimento direttoriale. – Il comma 6 dispone che per le controversie relative all’atto di recupero individuato al comma 2 sia competente il giudice tributario. – 15 novembre 2021

Consulenza tecnica, Marco Caccaviello -ingegnere civile e ambientale (ing,marcocaccaviello@gmail.com) -3386372055)