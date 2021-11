Strisce rosa per mamme ridipinte di giallo: è polemica a Vietri sul Mare

In via Mazzini eliminata l’area di sosta dedicata alle neo mamme e alle donne in attesa, Antonio Di Giovanni accende i riflettori sulla vicenda per il quotidiano La Città di Salerno.

Era stato inaugurato in pompa magna dall’amministrazione comunale guidata all’epoca dal sindaco Franco Benincasa, per essere, come disse l’allora assessore alle Politiche sociali, Lucia Scannapieco, «un atto di attenzione e di rispetto, non soltanto rivolto alle donne ma anche ai futuri piccoli concittadini ». Ma il parcheggio rosa, destinato alle mamme incinte o a quelle che avevano da poco dato alla luce un figlio, è stato cancellato a Vietri sul Mare. Gli operai della società partecipata Vietri Sviluppo, infatti, hanno ridipinto di giallo le strisce di via Mazzini, rendendo l’aria di sosta adibita al carico e scarico delle merci per le attività commerciali della zona.

Una situazione imbarazzante per un’amministrazione comunale, come quella del sindaco Giovanni De Simone, che ha dato da sempre segnali di attenzione nei confronti delle donne e dei disabili con una serie di parcheggi a loro destinati e aumentati nel corso degli anni. Una vicenda che imbarazza anche il neo presidente della Vietri Sviluppo, proprio l’ex sindaco Benincasa, poiché, molto probabilmente, neanche lui è stato messo al corrente del probabile errore degli operai.

Ma il parcheggio rosa è solo uno dei problemi che da tempo assillano i cittadini vietresi, poiché, soprattutto in via Mazzini, dotata di strisce bianche, molti residenti e non solo lasciano le auto per giorni, togliendo di fatto la possibilità di una rotazione delle vetture. Molte sono state le proteste, ma poco sembra essere stato fatto, anche per l’esiguo numero di vigili urbani e degli ausiliari al traffico della società partecipata Vietri Sviluppo. Buonsenso, un po’ di attenzione ma soprattutto il ripristino delle strisce rosa potrebbero essere la panacea per una brutta figura a cui rimediare al più presto per il grande senso civico che Vietri sul Mare da sempre esprime.