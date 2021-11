Strisce blu a Piano di Sorrento si pagano anche a Ognissanti e ai Morti , polemiche sui social network. Un post del Comune di Piano di Sorrento della nuova amministrazione Cappiello sulla pagina ufficiale di Facebook ha sollevato decine di commenti e polemiche. Abbiamo chiesto alla “SIS” nella persona degli operatori in strada, che a dire la verità oggi stanno dimostrando tolleranza e buon senso, ma ci hanno confermato che le multe , esattamente sanzioni amministrative, si fanno anche nei giorni di festa infrasettimanali, questo varrà anche per l’ Immacolata se cade di domenica. Autista avvisato, mezzo salvato. Dunque fate attenzione solo di domenica a Piano non si pagano le strisce blu, in tutti gli altri giorni festivi, quindi Ognissanti, ma anche l’ Immacolata, se sono infrasettimanali, le strisce blu vanno pagate.