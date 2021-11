Stellina si riprende dopo lo shock dell’impiccagione

Il gesto efferato dell’impiccagione della gattina, è avvenuto nei pressi del cimitero: salvata agonizzante, la gattina, ribattezzata Stellina, è stata posta subito in gabbia di ossigeno dai volontari giunti sul posto, allertati da un residente nei dintorni.

Non può essere casuale questa crudeltà, esercitata proprio in questo giorno simbolico, verso una gattina dal manto nero, caratteristica che in un tempo arcaico veniva associato alle streghe.