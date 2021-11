Stella Michelin a Ticciano. Cannavacciuolo “Un riconoscimento che mi tocca il cuore”

Vico Equense – Stella Michelin per il ristorante Laqua countryside di Antonino Cannavacciuolo a Ticciano. A pochi mesi dall’apertura, gli ispettori della Michelin decretano l’eccellenza di questa nuova struttura, che vede in cucina lo chef Nicola Somma. Antonino Cannavacciuolo è un habitué delle stelle, il suo Villa Crespi sul lago d’Orta è un bistellato, ha poi una stella il Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara e ancora una per il Cannavacciuolo Bistrot a Torino. Ma la quinta stella scalda il cuore di Antonino perché conquistata a Ticciano, nella casa che racchiude tutti i suoi ricordi d’infanzia, dove tutto è iniziato grazie ai sacrifici della sua famiglia e dove ora continua grazie alla passione dei suoi ragazzi. “Ognuno di loro ha contribuito in modo determinante a questo grande risultato – commenta lo chef e star televisiva. – La professionalità e la forza del lavoro di gruppo, per me sono alla base di ogni piccolo e grande traguardo.”