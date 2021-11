Stafania Sabatino : i suoi corpi,le sue mani, e la sua”anima” in mostra a Cava de’ Tirreni

Sabato 13 novembre ore 19,00 alla Galleria Proposte Lab si è inaugurata la mostra personale dell’artista napoletana Stefania Sabatino, presentata dall’artista regista salernitano Elio Rumma, sotto la direzione artistica di Antonio Perotti.

Stefania Sabatino, docente di Disegno e Storia dell’Arte, consegue la Laurea in Pittura con il massimo dei voti con lode, presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, si specializza poi nel 2007 in Arti Visive e Discipline dello spettacolo, presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Durante la sua vita artistica, affianca alla sua attività di pittrice quella di performer, illustratrice, decoratrice, scenografa e designer. Stefania Sabatino è, essenzialmente le sue opere, solari come il suo sorriso, profonde come la sua anima, di denuncia come i suoi messaggi che fa trapelare nelle sue opere. La sua poliedricità le permette di “vivere” la sua opera e trasmette ai visitatori sensazioni che, indipendentemente dall’essere o non essere un critico, si porteranno dentro, come un viaggio metafisico in un mondo inesplorato, dopo aver visitato una sua mostra.

Spesso nei suoi lavori è possibile notare una scomposizione del soggetto, quasi a voler scrutare i misteri della corporietà umana, esasperando contemporaneamente i suoi volumi, che senza mai perdere il senso della proporzione. Il suo modo di comporre attraverso la scomposizione del corpo, unitamente al caratteristico cromatismo molto acceso, fa si che si percepisca nei suoi lavori una eroticita’ mai volgare, quasi con pudicizia. I suoi corpi aggrovigliati sensualmente,le maschere senza volto di figure indefinite, i suoi ombrelli colorati che volano in un cielo azzurro che si perde in un orizzonte perduto in un mare blu meraviglioso o i suoi gessi di un sapore vagamente barocco o le sue figure geometriche perse nell’universo, sono la storia artistica della Sabatino, ma soprattutto sono una ricerca costante di una arte che le brucia dentro come un fuoco.

Stefania Sabatino è un pò come diceva Oscar Wilde:”Nessun grande artista vede mai le cose come sono veramente. Se lo facesse, smetterebbe di essere un artista” ecco perché ella è veramente una grande Artista.

Antonio Di Giovanni

ph.Cristina Sanntonicola