Stabilimenti balneari, il Premier Draghi vuole salvaguardare le piccole imprese familiari

Roma – Il Premier Mario Draghi tenterà di salvaguardare le imprese familiari legate al comparto balneare dall’avvento dei grandi gruppi con l’imminente liberalizzazione del settore. Il Consiglio di Stato del 9 novembre ha imposto il ritorno alla libera concorrenza delle spiagge dal 19 gennaio 2024, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato mandato ai suoi consiglieri Francesco Giavazzi e Marco D’Alberti di scrivere una norma da inserire nel maxi-emendamento alla legge di Bilancio in discussione in questi giorni al Senato. L’obiettivo è quello di intervenire prima per far sì che il settore delle spiagge sia aperto alle regole della concorrenza. Quindi stoppare la procedura d’infrazione che l’Unione europea ha aperto contro l’Italia nel dicembre 2020. Una questione politicamente delicata visto che la Lega di Matteo Salvini si è subito schierata contro la direttiva europea Bolkestein che chiede il ritorno alla libera concorrenza. Così, dopo un’interlocuzione con il ministro leghista Massimo Garavaglia e con Claudio Durigon, il governo non aspetterà il 2022 per regolare il settore e i tecnici di Palazzo Chigi si sono messi a scrivere la norma. Il principio che ispirerà l’emendamento è chiaro: tutelare i piccoli imprenditori balneari che non potrebbero nulla di fronte a grandi gruppi. La norma quindi dovrebbe favorire le imprese familiari con pochi dipendenti e terrà conto degli investimenti fatti dall’azienda negli ultimi anni. Quale sarà il meccanismo tecnico per premiare le piccole imprese non è ancora chiaro ma la direzione è segnata. Una soluzione di compromesso che potrebbe accontentare la Lega e Forza Italia mentre il M5S vorrebbe andare verso una liberalizzazione totale del settore.

a cura di Luigi De Rosa

Info Bolkestein : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF