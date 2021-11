SposIn Campania lancia il suo primo magazine on line totalmente gratuito. Per festeggiare i due anni di attività, la rivista offre un nuovo servizio a tutti i lettori e followers.

Seconda candelina di attività per la testata giornalistica online SposIn Campania. Due anni intensi e faticosi, ma di grande soddisfazione grazie alla fiducia dei lettori e partner. Tra progetti, idee da realizzare e già concretizzate, oggi SposIn Campania è una community che conta, tra sito web, app e canali social, migliaia di followers e visualizzazioni.

Era il 7 novembre 2019 quando è stata lanciata la prima ed unica realtà editoriale web interamente dedicata al comparto matrimoni ed eventi, due anni dopo, con una pandemia mondiale nel mezzo, SposIn Campania si è ritagliata un’importante fetta di mercato. Imponendosi, senza mai sgomitare, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del panorama wedding regionale, e non mettendo mai in secondo piano anche la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e culturali che la nostra regione offre.

Per il suo secondo compleanno, SposIn Campania ha deciso di regalarsi e regalare a tutti i suoi lettori e followers una nuova chicca: il magazine online. Al suo interno troverete i racconti degli sposi, i matrimoni più sensazionali, le storie e i progetti dei fornitori, le nuove tendenze. Interviste, giochi social ma non solo.

SposIn Campania è stata la prima realtà in Italia ad offrire l’esclusivo servizio “Matrimonio Live Social”, un reportage innovativo grazie al quale è possibile seguire in diretta ogni istante del giorno del Sì. Questo e tanto tanto altro ancora per chi vorrà tenersi sempre aggiornato con le meraviglie del mondo del wedding campano.

Il tutto rigorosamente in digitale come è lo stile che sin dalla nascita la rivista si è imposta.

Il magazine di SposIn Campania è da ieri on line in forma totalmente gratuita e scaricabile in pdf dal link www.sposincampania.it/ magazine/

Il Direttore Massimiliano Zappella commenta: “Due anni fa, il lancio ufficiale della nostra testata giornalistica online e social. Neanche ci rendevamo conto che era una sorta di rivoluzione nel settore wedding. Ancora oggi i nostri servizi sono praticamente unici, ma soprattutto fatti di rapporti umani. Sembra un paradosso che un progetto basato sui social sia al tempo stesso caratterizzato dal rapporto diretto con aziende e coppie di futuri sposi, ma anche con quelle già sposate. SposIn Campania è una community che fortunatamente ogni giorno, grazie ai lettori, cresce sempre più ed è per questo che noi l’abbiamo, fin dall’inizio, definita la nostra famiglia allargata.

Già famiglia, una parola che è alla base di qualsiasi amore e che non poteva che esserlo anche nel nostro caso. Siamo una famiglia con tutti i nostri meravigliosi collaboratori che lavorano dietro le quinte. Siamo una famiglia con tutti voi e con i nostri partner”.