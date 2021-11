Spaghetto a’ Sapunariello: la ricetta del piatto napoletano con due soli ingredienti. Lo spaghetto a’ Sapunariello è un antichissimo piatto napoletano davvero molto semplice e super buono. La ricetta prende il nome da il saponaro: si tratta di uno dei mestieri più antichi di Napoli, nato nel Quattrocento ed oggi estinto, quando i monaci olivetani producevano un sapone con il quale compravano semplice mobilio per il proprio convento.

INGREDIENTI

1 cipolla ( o due)

300 grammi di pasta

sale

olio

pepe

PREPARAZIONE

Per prima cosa, bisogna tagliare in maniera sottile la cipolla e porle in una ciotola. Successivamente, prendete un tegame e fate un giro abbondante di olio. A questo punto aggiungete le cipolle, aggiustatele di sale e fate imbiondire. Prendete un tegame e riempitelo di acqua, che porterete ad ebollizione. Salatela e aggiungete la vostra pasta. Fate cuocere e non appena cotta scolatela. Non dovrete saltarla in padella, quindi aggiungete la pasta, mescolate bene e aggiungete il formaggio grattugiato a pioggia. Potrete usare qualsiasi tipo di formaggio, anche se consigliamo il romano o il pecorino dato che la cipolla sarà molto dolce.