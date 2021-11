Spaccio ad Amalfi: notificato provvedimento di Daspo Urbano

Nella mattinata di oggi I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno notificato un provvedimento di “Daspo Urbano” nei confronti di un 26enne originario della cittadina capofila della Costiera. La misura, emessa dal Questore di Salerno su proposta del Comandante della Compagnia, rientra tra le norme del pacchetto sicurezza della legge n. 48 del 18.04.2017, con l’obiettivo di porre un freno alle attività di spaccio nei pressi dei locali di intrattenimento, delle scuole, degli scali marittimi, ferroviari e commerciali. Il soggetto sanzionato è stato infatti condannato in via definitiva per i reati di detenzione ai fini di spaccio a seguito dell’indagine denominata “Rewind”, condotta dall’Aliquota Operativa, che ha consentito di eseguire numerose misure cautelari nei confronti di decine di spacciatori. Per tale ragione nei suoi confronti è stato avviato l’iter procedurale che ha consentito di sottoporlo, per un anno, a limitazioni specifiche: in questo caso non potrà frequentare e sostare nelle vicinanze di un noto locale, che attira centinaia di giovani specialmente nel periodo estivo, che si trova proprio alle spalle di Piazza Flavio Gioia.