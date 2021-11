sostituita anche l’ultima jacaranda a rischio cedimento di via mercato, dall’agronomo mauro costantino.

Piano di Sorrento / Sant’ Agnello ( Napoli ) . Ecco cosa nascondeva alla base del tronco la bella jacaranda di via mercato che stamattina è stata oggetto di espianto con sostituzione della stessa specie, più giovane e sana.

Una spaventosa carie fungina, nascosta dal terreno, avanzava inesorabilmente degradando la base del fusto, punto di maggiore forza dell’intera struttura arborea, riducendo giorno per giorno il fattore di sicurezza della pianta minandone la stabilità’e dunque l’incolumità pubblica.

Per tali carie, di origine micotica, non esiste alcun intervento in grado di ostacolare e o contrastare tale processo degenerativo delle fibre legnose.

Purtroppo le piante interessate da tali fitopatologie, per la sicurezza pubblica dei cittadini, devono essere inesorabilmente eliminate e sostituite.dr.Agr.mo Mauro Costantino