SOS smog a Cava de’ Tirreni: impennata di polveri sottili

Allarme inquinamento: continuano a preoccupare i dati sulle dispersioni delle polveri sottili a Cava de’ Tirreni. Ad oggi l’Arpac, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha registrato già 28 sforamenti totali di Pm10 l’indice di dispersione di particelle inquinanti nell’aria – , su un limite massimo annuo fissato a 35. E considerato che mancano ancora due mesi per avere una stima completa della situazione, non è escluso che il limite possa essere superato confermando la città metelliana sul podio dei centri maggiormente inquinati della Provincia di Salerno. Senza contare il fatto che di anno in anno i dati sembrano fotografare un andamento sempre più critico se si considera il fatto che nel 2017 si erano registrati 16 sforamenti, passati poi a 26 l’anno successivo. Nel 2020, invece, se ne sono registrati 28. Ma c’è di più: secondo Legambiente Cava i dati dell’Arpac sarebbero sottostimati in quanto la presenza in città di una sola centralina sullo stadio comunale “Simonetta Lamberti”, tra l’altro dislocata rispetto al centro cittadino e ai punti di maggiore concentrazione di traffico, non sarebbe in grado di descrivere una situazione sufficientemente attendibile dell’inquinamento cittadino.

Già qualche tempo fa Legambiente Cava, presieduta da Attilio Palumbo , si era mobilitata per venire a capo della vicenda contattando proprio l’Arpac per chiedere la predisposizione di rilievi aggiuntivi e monitoraggi più dettagliati anche tramite l’utilizzo di stazioni mobili, qualora non fosse possibile predisporre nuove centraline di monitoraggio in altri punti critici del territorio cittadino. Insomma la qualità dell’aria in città sarebbe peggiore di quanto descrivono i numeri e, quindi, si fa sempre più necessaria e urgente un’azione politica e amministrativa incisiva che permetta di far scendere i livelli di Pm10 e incentivare, da parte dei cittadini, atteggiamenti più ecosostenibili. In virtù di tali circostanze si susseguono anche i tavoli di concerto con l’assessore all’Ambiente, Nunzio Senatore , per mettere in campo una serie di azioni mirate al migliorare la qualità dell’aria.