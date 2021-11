A Sorrento la strada che porta a Sant’Agata è totalmente invasa dal fumo, probabilmente causato dalla bruciatura delle sterpaglie. La coltre di fumo offusca la vista degli automobilisti, mettendo a serio pericolo l’incolumità degli utenti della strada. E’ normale tutto questo? – scrive l’automobilista indignato. Si rendono conto della fumo che arriva in strada e la pericolosità per gli automobilisti? No ho parole. Non si tratta di una semplice colonna di fumo, vista la densità comparabile alla nebbia. Il tratto di strada in foto, si trova qualche centinaia di metri prima di svoltare a Priora. Gli altri cittadini, tra l’altro, hanno reso noto che il problema si verifica anche in altre aree della penisola sorrentina, come ad esempio a Mortora di Piano di Sorrento.